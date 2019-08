Giulia Salemi in piscina, mamma Fariba sclera/ “Invecchierai presto se non metti…”

Giulia Salemi, chiusa la storia d’amore con Francesco Monte che si è fidanzato nuovamente con Isabella De Candia, si sta godendo l’estate e, grazie all’affetto degli amici e dei fans ha ritrovato il sorriso. Merito anche di mamma Fariba che non le fa mai mancare il suo appoggio e che riesce a divertirla anche con le sue sfuriate. E’ quanto accaduto in un recente video che la Salemi ha condiviso sulle storie di Instagram e che ha strappato un sorriso anche ai suoi followers. Nel filmato in questione, Giulia si sta godendo una tranquilla giornata in piscina non immaginando che, da lì a poco, la madre sarebbe andata su tutte le furie. Fariba Tehrani, infatti, nel vedere la figlia prendere il sole, ha sbottato, ma perché?

GIUIA SAEMI PRENDE I SOE, MAMMA FARIBA A RIMPROVERA: “METTI SUBITO I FITRO SOARE”

Come tutte le mamme, anche Fariba Tehrani si preoccupa per la salute della su bambina e, così, quando ha visto Giulia Salemi abbronzarsi senza la protezione, l’ha rimproverata. “Metti subito filtro solare. Tu invecchi presto se non metti”, dice mamma Fariba nel filmato assolutamente divertente. Quello tra la Salemi e la madre è un rapporto davero speciale, fatto di tanto affetto, ma anche di scontri come hanno dimostrato durante la comune partecipazione a Pechino Express. Fariba Tehrani è così pronta ad appoggiare sempre e comunque la figlia il cui nome continua ad essere accostato a Uomini e Donne. Qualora, dunque, Giulia Salemi dovesse essere la nuova tronista, mamma Fariba sarebbe pronta a sostenerla.

