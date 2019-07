Francesco Monte e Isabella De Candia sono fidanzati/ Nuovo amore dopo Giulia Salemi

Francesco Monte e Isabella De Candia sono fidanzati: la conferma, come spesso accade al giorno d’oggi, arriva via social. Sia l’ex tronista di Uomini e Donne che la bella influencer hanno condiviso su Instagram uno scatto che li ritrae insieme, con in sottofondo la canzone Magic dei Coldplay. Nelle ultime settimane, soprattutto dopo la rottura tra il tarantino e Giulia Salemi, si sono moltiplicate le voci su una loro relazione e i due hanno deciso di uscire allo scoperto: Monte e la De Candia non si erano mai mostrati insieme pubblicamente, ora è arrivato lo scatto che li vede abbracciati e con uno sguardo colmo d’amore. Una nuova coppia vip è nata, la passione durerà a lungo? Non ci resta che osservare e vedere come andrà questo fidanzamento…

FRANCESCO MONTE E ISABELLA DE CANDIA FIDANZATI: LA CONFERMA SOCIAL

L’amore nato nella Casa del Grande Fratello Vip 3 tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunto al termine e non sono mancate le polemiche: ad annunciare la rottura è stata l’ex gieffina, con il popolo dei social che si è scagliato duramente contro l’ex volto di U&D. A stretto giro di posta è arrivata la notizia del flirt con Isabella De Candia e, proprio per questo motivo, in molti hanno pensato al tradimento. Non è tardata ad arrivare la netta presa di posizione di Monte, che attraverso Instagram ha tenuto a precisare con una certa foga: «Nessuno ha tradito nessuno ed entrambe le parti ne siamo al corrente», sottolineando che la relazione con l’influncer e modella pugliese – somigliante a Monica Bellucci – è iniziata ben oltre la fine della relazione. Ora è il tempo di un nuovo amore per Monte: volto di agenzie di prestigio come Karin Models e Uniko Models, Isabella De Candia è la donna che riempie il cuore del 31enne…

