Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per diventare genitori. L’influencer ed ex gieffina è stata ospite a Verissimo ed ha raccontato a cuore aperto come sta vivendo l’attesa per il figlio in arrivo che dovrebbe nascere intorno al 26 gennaio. Innanzitutto ha rivelato che i due non hanno ancora scelto il suo nome: “Il nome non c’è ancora, ‘pistacchio’ per ridere ma il nome non l’ho ancora deciso è difficile. Inoltre il furbetto nelle ecografie sta anche girato quindi non riesco a vederlo nel volto.” E poi gli ha scritto una breve e toccante lettera in cui rivela di non vedere l’ora che nasca.

Più matura e consapevole, l’ex concorrente del Grande Fratello ha anche ammesso che allo stesso tempo avverte il senso di responsabilità nel farlo crescere pieno di principi e valori: “Spero che cresca in una società migliore perché quell’attuale mi spaventa molto.” Giulia Salemi a Verissimo ha rivelato che al figlio che nascerà vorrà trasmettergli innanzitutto il rispetto per l’altro e per le donne. E su questo magico momento alla fine ha ammesso “È una sensazione stranissima ma sono felice ed al settimo cielo. È un momento incredibile in cui sono piena di energia.”

Giulia Salemi rivela: “Ecco com’è oggi il rapporto con Pierpaolo Pretelli”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno attraversate un periodo di crisi che oggi è del tutto superato. Ed a proposito del loro rapporto ha rivelato: “Sicuramente siamo in un momento molto maturo e quindi stanno cambiando tutte le nostre prerogative e priorità ed è cambiato anche il nostro modo di interagire quindi quelli che erano i nostri screzi adesso non ci sono più. Siamo cresciuti, lui forse essendo già papà aveva una maturità diversa io invece sto cambiando adesso. Spero sia l’inizio di una nuova fase e di una nuova Giulia.” Durante l’intervista, infine, ha parlato anche del rapporto con i suoi genitori, con il padre Mario e con la madre Fariba Tehrani con la quale spesso ancora oggi litiga.