Giulia Salemi, lettera a Chiara Ferragni/ “Grazie a te mio padre è orgoglioso di me”

Giulia Salemi e la lettera a Chiara Ferragni

Felice della scelta di Amadeus che ha deciso di puntare su Chiara Ferragni per il Festival di Sanremo 2023, Giulia Salemi ha deciso di scrivere una lettera alla regina delle influencer per ringraziarla pubblicamente per il lavoro che ha svolto nel corso degli anni, anche grazie ai social, permettendo a tante, giovani ragazze di seguire il suo esempio realizzando tutti i loro sogni. “La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata “essenziale” facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno… a volte ci riusciamo a volte no”, ha scritto la Salemi.

“Io oggi non devo più spiegare che lavoro faccio grazie a Chiara Ferragni che ha dato dignità ed identità ad una categoria enorme di lavoratori che fino a poco tempo fa erano considerati degli idioti che si facevano i selfie“, aggiunge.

Chiara Ferragni risponde a Giulia Salemi

Giulia Salemi, con 1,8 milioni di followers, oggi, è una delle influencer più amate e seguite in Italia. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, nella lunga lettera pubblica scritta a Chiara Ferragni riconosce che, senza la moglie di Fedez, probabilmente, non sarebbe riuscita a fare tutto quello che oggi le ha permesso anche di acquistare una casa. “Se oggi ho comprato una casa, ho aperto il mio Brand, sono testimoniai ed Ambassador di 4 brand, se faccio tv in branded content e faccio almeno 50 attivazioni digital all’anno in qualche modo è grazie anche a Chiara Ferragni che prima di tutte noi questo lavoro lo ha immaginato”, aggiunge.

Un lavoro, quello di Giulia Salemi di cui, oggi, è molto orgoglioso il padre: “Mio padre fa il poliziotto da 30 anni, un servitore dello stato, ed è fiero di me perché faccio (‘influencer. Anche per questo… grazie Chiara”. Le parole della Salemi sono diventata in poco tempo virali e per lei è arrivata la risposta della Ferragni. “Grazie tesoro“, ha scritto Chiara insieme ad un cuore rosso.

