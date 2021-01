Giulia Salemi/ Lite con Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli: “Incompresa e sola!”

Giulia Salemi in crisi dopo la lite con Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi star di questo Grande Fratello Vip 2020? Non del tutto. La giovane influencer ha trovato di nuovo l’amore nella casa, la stessa che le aveva regalato la lunga liason, poi finita male, con Francesco Monte, questa volta le cose andranno meglio? Pierpaolo Pretelli è pronto a conoscerla meglio e a viverla anche fuori dalla casa ma in questi giorni non è mancata la maretta. Tutto è dovuto a quello che è successo lunedì scorso in puntata in riferimento alle votazioni e ai salvataggi legati ai preferiti e ai finalisti maschi di questa edizione, una corsa che ha lasciato fuori proprio Tommaso Zorzi e proprio per colpa di Pierpaolo Pretelli & c. per evitare uno scontro diretto. La questione si è fatta rovente in casa. La bella influencer si sente sola e incompresa e in queste ore è arrivato anche il messaggio social della madre che invita la figlia a reagire e tornare la ragazza matura di quando è entrata nella casa.

Giulia Salemi ha rovinato il rapporto con Pierpaolo Pretelli?

La valutazione fatta su Tommaso Zorzi, la stessa che li ha portati a discutere, ha un po’ destabilizzato la bella Giulia e, a complicare le cose, ci ha pensato quello che è successo poi con Pierpaolo Pretelli che ha avanzato dei dubbi sulla sua situazione nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Le cose non si mettono bene e mentre gli altri vipponi sono stanchi delle loro lunghe liti, l’ex velino rilancia: “Devi capire che questa relazione comporta delle cose che io stesso pago, ma che non ti rinfaccio”. Esplode così l’ultima bomba tra i Prelemi che, a poche ore dalla puntata, continuano a discutere e mentre lei ribadisce di non essere capita da nessuno e di doversi spiegare per ogni cosa, lui continua a ribadire che forse farebbero meglio a parlare del loro rapporto e non delle dinamiche di gioco, lei ha iniziato a vedere i difetti nel suo perfetto fidanzato: “Per una frase fai il pazzo. Non sei perfetto”. Storia al capolinea?



