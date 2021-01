Pierpaolo Pretelli/ “Giulia potrebbe prendermi anche fuori..”, scoppia la polemica!

Pierpaolo Pretelli in crisi di coccole al Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli continua ad essere osservato speciale di questo Grande Fratello Vip 2020. Dopo la puntata di lunedì e la discussione con il fratello Giulio che è andato via dopo essersi sciolto in lacrime e scusato con Pierpaolo, sembra che tutto sia di nuovo cambiato nella casa. Pierpaolo Pretelli continua ad essere carino con Giulia Salemi, i due continuano a scambiarsi coccole e baci ma in molti hanno notato che sembra non esserci la passione di un tempo (almeno non quella che si leggevano negli occhi dell’ex velino quando nei paraggi c’era Elisabetta Gregoraci), e allora cosa sta succedendo? In molti sono convinti che tutto sia legato proprio alla questione famiglia e alla loro voglia di prendersi tempo e conoscersi ma anche di evitare polemiche e scene che potrebbero infastidire le persone a casa, i loro cari, a cominciare dal piccolo Leo e finendo ai genitori. Ma sarà davvero questo a frenarli?

Pierpaolo Pretelli ha dubbi su un futuro con Giulia Salemi?

A far scoppiare la polemica fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 questa volta è stato proprio il modo di fare di Pierpaolo Pretelli e la sua voglia di parlare del futuro insieme a Giulia Salemi. I due si sono detti quello che amano l’uno dell’altro e pensando all’esterno, proprio l’ex velino, ha confermato: “Tu potresti prendermi anche fuori, hai le carte in regola per entrare nel mio mondo”. Secondo i fan queste frasi non solo non danno certezze a Giulia Salemi ma mettono un po’ in crisi tutto. Il fatto che Pierpaolo non si sia ancora detto certo che fuori saranno una coppia mette in crisi un po’ i fan dei Prelemi che vedevano in loro già una coppia certa. Ma se così non fosse?



