Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli verso il tradimento con Soleil Sorge al GFvip?/ “Dopo 2 anni…”

Grande fratello vip 7, Giulia Salemi possibile vittima di un triangolo con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli?

Mentre sale l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per la nuova edizione del Grande fratello vip, il Grande fratello vip 7 in partenza il 19 settembre 2022 in prima serata, esplode il triangolo intestino del rinnovato reality formato da Giulia Salemi, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Il triangolo nasce dal fatto che l’era Gf vip 7 vedrà Soleil Sorge affiancare Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, alla conduzione del Gf vip party -web format parallelo del Gf vip 7 in arrivo- mentre quest’ultima invece coprirà il ruolo di social blaster alla social-room adibita nella Casa per presentare al grande pubblico le vicende del gioco dei vipponi più influenti secondo l’occhio web. La vicinanza tra Pierpaolo e Soleil sul posto di lavoro potrebbe -secondo le malelingue- portare la modella italo-americana a soffiare il ragazzo alla modella italo-persiana, e intanto le dirette interessate replicano al chiacchiericcio sul presunto triangolo in arrivo nell’era del Grande fratello vip 7 che le vedrebbe protagoniste.

La riposta di Giulia Salemi e Soleil Sorge al gossip che le vede contendersi l’amore di Pierpaolo Pretelli giunge dalle dirette interessate tra le pagine di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Dal suo canto Soleil Sorge si palesa sentimentalmente impegnata con un uomo top-secret – dopo il triangolo condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Gf vip 6, poi chiuso per la il suo rifiuto al poliamore- rassicurando quindi la collega “rivale”, con tanto di shading spoiler sul cast dei neo gieffini vip: “Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse”.

La replica di Giulia Salemi a Soleil Sorge

E la parola passa, poi, a Giulia Salemi, che in confidenza con la rivista diretta dal conduttore del Grande fratello vip 7, quindi spegne le aspettative e i pronostici di chi la vedrebbe una possibile vittima del tradimento di Pierpaolo Pretelli con Soleil Sorge: “Metto la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo, è la persona più fedele del mondo. Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi”.

E le novità non finiscono qui. A quanto pare Sophie Codegoni, coinquilina nella Casa del Grande fratello vip 6 di Soleil Sorge, è stata ingaggiata come timoniera del web format Casa Chi in sostituzione della conduttrice uscente, Rosalinda Cannavò! Questo dopo il ruolo neo “Bonas” ottenuto ad Avanti un altro, format condotto da Paolo Bonolis.



