Dalla crisi sentimentale con il suo Pierpaolo alla gravidanza, gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi e ricchi di emozioni per Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello si sta preparando mentalmente alla maternità, un cambiamento che inevitabilmente scombussolerà le sue abitudini quotidiani. Al momento Giulia la vive con grande entusiasmo, anche se non nasconde un pizzico di agitazione per questa sua nuova avventura. “Sono impaurita, è un nuovo corso di vita. Mi hanno detto che smetti di essere figlia perché diventi mamma”, ha ammesso a Verissimo senza trattenere le emozioni e le lacrime per la dolce attesa.

Il pancione ha già fatto il pieno di like, segno che i fan e i follower le sono vicinissimi in questo periodo così delicato. “Per Pierpaolo è la seconda volta ed è più preparato – ricorda la Salemi – mentre io devo ancora capire quanto la mia vita cambierà. Voglio essere una mamma seria e completa”.

Sempre a Verissimo, Giulia Salemi è tornata a parlare della sua crisi sentimentale con il fidanzato, adesso superata. Una crisi che ha portato ad una lunga pausa, ma anche alla consapevolezza di volersi riavvicinare e ricostruire con basi diverse, più solide, la loro storia. “A volte può succedere di comprendere il valore di una persona quando la perdi. Separarsi nei momenti difficili può essere utile. Abbiamo avuto grandi difficoltà ma ci siamo sempre tutelati, anche perché nessuno dei due era convinto che fosse finita“, ha detto la Salemi.

La podcaster ha confermata che la pausa c’è stata, per un breve periodo addirittura si sono quasi lasciati, ma alla fine ha prevalso la voglia di riunirsi. “Questo è amore”, spiega orgogliosa Giulia, pronta più che mai a condividere con il suo amore l‘esperienza della genitorialità.