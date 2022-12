Giulia Salemi sbarca in Rai e scarica Signorini?/ “Piace ai piani alti e…”

Giulia Salemi verso la Rai per un nuovo progetto? L’indiscrezione

Giulia Salemi abbandona Mediaset? L’influencer sta riscuotendo molto successo al Grande Fratello Vip. Sembra però che per la Salemi questa possa essere l’ultima avventura televisiva a Mediaset. Secondo alcune fonti, la Salemi sarebbe pronta ad un nuovo progetto in Rai. Ad affiancarla ci sarebbe proprio il suo compagno Pierpaolo Pretelli. Dopo le due partecipazioni al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è dedicata molto alla conduzione. Felice per il successo del format Salotto Salemi che l’ha vista intervistare alcune star del mondo della tv, l’influencer ha accolto con entusiasmo la notizia del rinnovo.

Ora stando a quanto rivelato dal Settimanale Diva e Donna la Rai avrebbe iniziato a guardare con interesse l’influencer tanto da decidere di offrirle un contratto nella televisione nazionale: “La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai, e qualcuno lavora per portarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo”. Giulia Salemi sarebbe in procinto di lasciare Mediaset per lavorare ad un nuovo progetto in Rai. Intanto proprio Pierpaolo Pretelli tornerà in gara a Tale e quale Show per le due puntate dedicate a Sanremo. Una grande opportunità professionale per Giulia Salemi che potrebbe diventare uno dei volti di punta della Rai dopo Stefano De Martino.

Anche la politica Giorgia Meloni starebbe corteggiando Giulia Salemi. Il Presidente del Consiglio sarebbe rimasta positivamente colpita dall’intervento di Giulia Salemi alla Camera e per questo motivo avrebbe pensato a lei per un a campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Stando a quanto rivelato dal Settimanale Oggi, Giorgia Meloni vorrebbe sfruttare il nome di Giulia Salemi come testimonial per un’importante campagna: “La premier progetta di utilizzarla a stretti giro come testimonial di una più amica campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere”.

L’obiettivo per l’influencer sarebbe quello di smarcarsi dall’immagine dell’influencer per ricoprire ruolo sempre più importanti per l’opinione pubblica. Sul Settimanale Oggi si legge: “Giorgia Meloni, 45, ha molto apprezzato l’intervento che l’influencer di origini persiane Giulia Salemi, 29, ha di recente tenuto a Montecitorio, su invito della Presidenza della Camera, contro la violenza sulle donne. E così la premier progetta di utilizzarla a breve giro come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere. Dal Grande Fratello Vip alle battaglie civili, il passo è notevole. Tanto che per la bella iraniana il futuro potrebbe significare una inaspettata svolta professionale”. Svolta politica in arrivo per Giulia Salemi?











