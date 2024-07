Giulia Salemi è incinta: primo figlio dal fidanzato Pierpaolo Pretelli/ L’annuncio: “Pronti a vivere per te”

Giulia Salemi incinta di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è incinta di Pierpaolo Pretelli: la coppia, tra pochi mesi, allargherà la famiglia con l’arrivo del frutto di un grande amore come ha annunciato la coppia su Instagram condividendo anche le prime foto del pancino dell’influecer, al settimo cielo per la nuova avventura che cambierà per sempre la sua vita. Da settimane, si vociferava di una possibile gravidanza di Giulia Salemi che, negli scorsi giorni, era stata pizzicata insieme a Pierpaolo Pretelli mentre sfoggiava un piccolo pancino che aveva dato il via ad una serie di voci.

La coppia, reduce da una bellissima vacanza in famiglia insieme anche al piccolo Leonardo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla relazione con Ariadna Romero, finora, non aveva commentato le varie voci. Oggi, però, ha deciso di rompere il silenzio annunciando ufficialmente l’arrivo del primo figlio.

Le parole di Giulia Salemi incinta del primo figlio

Felice, emozionata ma anche impaurita: si descrive così Giulia Salemi che, nell’annunciare la gravidanza, ha deciso di dare voci alla miriade di sentimenti che sta provando in questo momento meraviglioso della sua vita. “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro”, ha scritto Giulia.

La Salemi, poi, mostrando per la prima volta il dolce pancino, rivolge un pensiero anche al nascituro: “Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà”.

