Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7, per lei un ruolo del tutto inedito/ Lo scoop

Grande Fratello Vip 7, torna Giulia Salemi ma in un ruolo inedito: lo scoop

Giulia Salemi potrebbe presto ritornare al Grande Fratello Vip, ma questa volta non nel ruolo di concorrente. L’influencer è stata una grande protagonista dell’edizione del 2020, nel corso della quale ha conosciuto anche Pierpaolo Pretelli e con il quale ha intrecciato una romantica storia d’amore. L’ex Vippona potrebbe presto tornare a Cinecittà, in occasione della settima edizione in partenza da settembre, ma in una veste davvero speciale.

Secondo quanto riporta il sito The Pipol Tv sul proprio profilo Instagram, si starebbe pensando per lei ad un ruolo del tutto inedito e mai ricoperto prima: “Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi“. Nulla è ufficiale ma, se così fosse, il suo gradito ritorno a Cinecittà metterebbe a battesimo questa nuovissima figura, una vera e propria novità per il reality.

Se la notizia fosse confermata, Giulia Salemi tornerebbe arrembante sul piccolo schermo ritagliandosi uno spazio tutto suo al Grande Fratello Vip 7. E anche Pierpaolo Pretelli sarebbe pronto a riprendersi la scena in tv, approdando al timone di GF Vip Party al fianco di Soleil Sorge come rivelato da Ivan Rota su Dagospia. E, proprio in quell’occasione, è stata anche lanciata una bomba sul futuro della coppia: i ‘Prelemi’ sarebbero pronti a convolare a nozze.

Entrambi hanno più volte dovuto fare i conti con le voci del gossip, che un giorno li vorrebbero marito e moglie, il giorno dopo in crisi nera. Proprio il 31 luglio, in occasione del compleanno di Pierpaolo Pretelli, si è sparsa la voce di una presunta rottura nella coppia simboleggiata dai mancati auguri social da parte di Giulia Salemi. Molti infatti si sarebbero aspettati un messaggio di auguri o una dedica romantica per mezzo social, che però non è arrivata. Nonostante i rumors, i due continuano a vivere appieno la loro love story in attesa dei prossimi impegni professionali che li aspettano.

