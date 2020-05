GIULIA SALEMI SCHERZO IENE/ Video, il suo mito Giuseppe Conte le assegna una missione

Pubblicità

Giulia Salemi vittima de Le Iene Show. L’ex concorrrente del Grande Fratello Vip è cascata con tutti i piedi nello scherzo architettato da Corti e Onnis in onda questa sera. Il programma di Italia Uno, diabolico come sempre, ha sfruttato una delle più grandi debolezze “recenti” della Salemi: Giuseppe Conte. L’influencer, infatti, rientra a pieno titolo del nutrito gruppo di giovani sostenitrici che il web, sulla stregua di quelle originali di Giulia De Lellis, ha ribattezzato:”Le bimbe di Giuseppe Conte”. Come si può vedere nell’anticipazione dello scherzo organizzato ai danni dell’ex fidanzata di Francesco Monte, alla Salemi è stato fatto credere che il presidente del Consiglio in questione avesse voluto mettersi in contatto con lei per chiederle di svolgere una “missione” per tutta la nazione…

GIULIA SALEMI SCHERZO IENE

Ma com’è possibile che Giulia Salemi abbia creduto di parlare con il premier Conte? Merito, ma forse sarebbe meglio dire “colpa”, del bravissimo imitatore Claudio Lauretta, davvero straordinario nel riprodurre tono di voce e registro lessicale del presidente del Consiglio. Le Iene hanno approfittato di una breve assenza da casa di Giulia Salemi per piazzare le microcamere all’interno della sua abitazione. Per Corti e Onnis, dunque, è stato un vero spasso godersi la reazione prima sbalordita e poi entusiasta di Giulia Salemi nell’apprendere che dall’altra parte del telefono c’era proprio il suo mito: Giuseppe Conte. Ma quale “missione” le avrà chiesto di svolgere il finto primo ministro? Questo non lo sappiamo, ma se dovessimo ipotizzare diremmo che alla Salemi, in qualità di influencer, è stato chiesto di “influenzare” il suo milione e oltre di followers portandoli al rispetto delle misure di distanziamento sociale. Chissà se avremo indovinato…



