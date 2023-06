Giulia Salemi: “Tornare al GF Vip? Non sono stata licenziata ma…”/ “Sogno Sanremo e un programma mio”

Giulia Salemi svela: “Il mio grande sogno? Un programma tutto mio e Sanremo!”

Giulia Salemi è pronta a fare il salto di qualità. L’influencer, che di gavetta in TV ne ha fatta, sogna ora di fare la conduttrice ‘in solitaria’ e di calcare uno dei palcoscenici più ambiti: quello dell’Ariston. “Sogno Sanremo”, ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, spiegando le sue ambizioni per il futuro.

“Sono una bimba del web, ma dentro mi sento televisiva.”, ha rivelato l’ex gieffina. “Il mio primo tentativo fu ai tempi del liceo, a Piacenza, quando partecipai a una audizione per Veline. Non venni scelta. Ma smosse qualcosa. Finito il liceo, ho partecipato a Miss Italia. Sono arrivata terza. Produceva Magnolia e mi chiamò con la mamma a fare Pechino Express. E grande, ormai, lo sono: ho appena fatto i 30.” Così ha ammesso: “Il mio obiettivo è la conduzione, avere un programma mio, dove poter esprimere il mio modo di essere, che è contaminazione tra web e TV, due mondi primari che spesso non si parlano ma insieme sono il futuro”.

E i modelli a cui fa riferimento non sono da poco: “L’ironia di Hunziker, la dolcezza e il tatto di Toffanin, l’animo giocherellone di Marcuzzi. E poi in un campionato a se, inarrivabile, Queen Maria De Filippi!”

Nell’ultimo anno l’abbiamo ritrovata al GF Vip ma nel ruolo di addetta alla ‘parte web’ del programma; la ritroveremo anche nella prossima edizione? Giulia ha fatto chiarezza: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio. Non una volta ma per 80 puntate.”

