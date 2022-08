Giulia Salemi, un ruolo inedito nel cast del GF vip 7?/ La conferma e le reazioni

Grande Fratello vip, Giulia Salemi nel cast del GF vip 7: Sonia Bruganelli anticipa il ruolo

Mentre si fa sempre più vicina la data di partenza del Grande Fratello vip 7, in partenza il prossimo 12 settembre 2022 su Canale 5, é stata confermata la presenza al rinnovato reality show di Giulia Salemi.

Ebbene sì, dopo aver preso parte alla terza e quinta edizione del Grande Fratello vip nel ruolo di concorrente e alla sesta edizione del reality nel ruolo di timoniera del format parallelo GF VIP Party, stavolta la modella italo-persiana farà rientro allo spin-off del reality dedicato alle celebrity -per la settimana edizione del gioco dei vipponi -in un ruolo inedito, come anticipato di recente: “Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumor al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?/ Interviene Fariba Tehrani...

A confermare il rumor lanciato da The Pipol TV é stata la preannunciata confermata opinionista del reality show, Sonia Bruganelli, in una sua diretta condivisa con il popolo del web su Instagram. Un intervento che -stando a quanto riprende GF vip news su Instagram – sarebbe testimonianza della confermata presenza nello studio TV del Grande Fratello vip 7 di Giulia Salemi. Al momento non ci é dato sapere che ruolo effettivamente ricoprirebbe la modella Italo-persiana, anche se i beninformati del gossip ipotizzano che possa trattarsi di un lavoro da coprire della apposita social-room, ovvero quello della trend-setter che scova i trend e i thread social del momento, concernenti il Grande Fratello vip 7, i suoi protagonisti e le sue dinamiche di gioco ed esterne al reality.

Fariba Tehrani concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ La mamma di Giulia Salemi...

Le reazioni social al nuovo ingaggio di Giulia Salemi

La notizia della confermata partecipazione di Giulia Salemi al gioco del Grande Fratello vip 7, intanto, scatena tra le reazioni social più disparate del popolo del web, perlopiù entusiaste in particolare dei fan della Salemi che si dicono al settimo cielo per il ritorno della modella al reality dei vipponi. “Giulia, non vediamo l’ora!”; “Un motivo per guardare il Grande Fratello vip”; “Se é confermato, sono felicissima, non vedo l’ora”, si legge tra i vari commenti social rilasciati dagli utenti del web e preannunciati telespettatori del Grande Fratello vip 6″.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ Un video svela la verità...

E se per Giulia si prevede un ruolo inedito tip secret, é ormai risaputo che il fidanzato della modella insieme a Soleil Sorge copriranno il ruolo timoniere per il format parallelo al reality dei vipponi, il GF vip 7. E proprio nel corso del reality show di Canale 5 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potrebbero ufficializzare la notizia delle loro preannunciate nozze in arrivo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA