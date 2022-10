Giulia Salemi vicina a Marco Bellavia/ “Giusto che qualcuno abbia pagato al Gfvip”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi si apre sul caso Marco Bellavia

Mentre desta clamore mediatico il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, esploso al Grande Fratello vip 7 in seguito all’intolleranza mostrata dai più tra i vip in gioco verso l’ex Bim bum bam, Giulia Salemi rompe il silenzio sulla questione. L’occasione che lei ha di potersi esprimere sul caso, dall’alto del ruolo coperto al timone della Social Room del gioco dei vip é un’intervista concessa a Vanity Fair, in cui tra le altre dichiarazioni non solo si dichiara vicina a Marco Bellavia, passato nella storia della cronaca rosa come vittima dei bulli al Grande Fratello vip 7. La modella italo persiana poi fa un plauso a Bellavia, per il messaggio lanciato nel suo breve soggiorno nella Casa: “Penso che Marco abbia dato un bellissimo messaggio, visto che la sua storia è servita per riflettere un po’ più a fondo sul tema della salute mentale. Purtroppo se una

persona è buona e sensibile capita che

venga derisa, bullizzata e presa per il culo, e questo è inaccettabile”.

Marco Bellavia avrebbe voluto portare a termine la sua missione nel reality, quella di lanciare al pubblico TV un invito alla riflessione che il male di vivere da cui lui si dichiara affetto può essere sconfitto con l’unione a dispetto di divisione ed emarginazione. Un messaggio che per Giulia Salemi il pubblico ha recepito in poco tempo: ” È meglio vivere pochi giorni che lascino il segno che un percorso intero che non porta a niente, e per questo credo che Marco abbia fatto centro. Aveva bisogno di qualcuno che lo abbracciasse come hanno fatto Antonella, Luca e George”.

Giulia Salemi approva la squalifica stabilita dal Grande Fratello vip

Nell’intervista rivelatrice, poi, Giulia Salemi dà il pieno consenso rispetto alla scelta del Grande Fratello vip 7, quella di stabilire dei provvedimenti esemplari per il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, riferendosi alla squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto ad eliminazione che su votazioni del pubblico TV ha decretato l’uscita dal gioco di Giovanni Ciacci.

Questo, spiegando anche di aver contattato il diretto interessato Marco: “Sì, ci tenevo a dargli il mio supporto. Sono contenta perché l’ho sentito bene, e aggiungo che sono molto contenta di come il Grande Fratello ha gestito il caso, Alfonso (Signorini, ndr) è stato bravissimo: alcune persone hanno pagato ma penso che sia giusto”.

