Rosalinda Cannavò abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Non ce la faccio più, voglio..”

Momento difficile per Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nonostante stia vivendo un flirt con Andrea Zenga, il litigio con Dayane Mello ha lasciato delle ferite nel cuore dell’attrice siciliana che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un amaro sfogo non trattenendo le lacrime. A scatenare tutto è stata un’insinuazione di Dayane Mello che, di fronte all’avvicinamento di Rosalinda e Andrea Zenga, ha parlato di “strategia”. Un attacco che non è piaciuto alla Cannavò che non si aspettava un’accusa così pesante dalla persona con cui ha legato di più all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Gli attacchi di Dayane non riescono a far stare tranquilla Rosalinda. “Ci tengo a quella persona, non ce la faccio più”, ha precisato esasperata dai continui attacchi degli altri concorrenti del reality.

Rosalinda Cannavò in crisi dopo la lite con Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha deciso di viversi la storia con Andrea Zenga. Una scelta non condivisa da Dayane Mello che ha svelato i propri dubbi. Le parole della persona a lei più vicina hanno messo in crisi l’attrice siciliana. “Sul mio conto vengono insinuate cose allucinanti. Ma io ci tengo a quella persona”, si sfoga piangendo. “Tutto ha un limite, sono stanca e la situazione è difficile. Voglio andare a casa, non ce la faccio più”. A rassicurarla sono stati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che non condividono l’atteggiamento di Dayane che, secondo il loro parere, dovrebbe sostenere l’amica. “Se una persona ti vuole bene non ti mette davanti ad una scelta. Prendine atto e decidi tu cosa vuoi da lei, non essere succube delle sue scelte“, hanno detto Stefania e Zorzi. La Orlando, poi, parlando con Samantha e Andrea Zenga, ha aggiunto: “Dayane è un’egoista. Dovrebbe volere il suo bene, essere felice se lei è felice. È Dayane che si è allontanata, è stata una sua scelta. Ha palesemente detto che per lei è una strategia e sa perfettamente che poi lei ci rimane male“. Per ora, la crisi di Rosalinda pare sia passata grazie al supporto che sta ricevendo dagli altri concorrenti.





