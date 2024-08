Francesco Gabbani è felicemente innamorato della fidanzata Giulia Settembrini e per la prima volta l’ha presentata durante una intervista rilasciata a Radio DEEJAY in cui ha presenziato proprio con la sua dolce metà. Una grande prova d’amore per il cantautore toscano da sempre molto restio ed attento a parlare della sua vita privata e sentimentale, ma questa volta per la sua Giulia ha fatto un’eccezione presentandola ai microfoni di Deejay Chiama Italia ospite di Linus e Nicola Savino. “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, è qua con me” – ha detto Gabbani parlando della fidanzata e poco dopo ha aggiunto – “Giulia è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico. Ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”.

Dopo 10 anni d’amore con la ex Dalila, Gabbani è tornato ad amare grazie all’incontro con Giulia conosciuta nel 2020 ai tempi della pandemia da Covid.

Una storia diventata “importante” da subito visto che Francesco Gabbani e la fidanzata Giulia Settembrini si sono ritrovati a convivere proprio durante l’emergenza sanitaria da Covid riuscendo a resistere. Ad oggi sono più uniti che mai, anche se nessuno dei due sta pensando né al matrimonio né tantomeno alla possibilità di avere dei figli. Alla sua amata Francesca, il cantautore ha anche scritto e dedicato il brano “Viceversa” con cui si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020. ”

“Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, e viceversa” – cantava Gabbani alla sua Giulia che è arrivata dopo una relazione durata 10 anni con la ex Dalila da cui si è separato per una serie di problemi. “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Io mi calmavo, ma ci volevano ore e le telefonavo chiedendole dove fosse” – ha raccontato l’artista.