Francesco Gabbani e Giulia Settembrini sono una coppia e oramai non si nascondono più. Il cantautore toscano, vincitore del Festival di Sanremo sia nella categoria Giovani che tra i Big, è felicemente innamorato della sua Giulia che ha presentato durante una intervista rilasciata a Deejay Chiama Italia a Linus e Nicola Savino. Da sempre discreto e riservato sulla sua vita privata e sentimentale, Gabbani ha deciso non solo di aprire il suo cuore parlando della fidanzata, ma l’ha anche presentata in diretta raccontando anche come e dove si sono conosciuti.

Giulia Settembrini, fidanzata Francesco Gabbani/ Il cantante: "ci siamo incontrati, è il mio grande amore"

“Lei è di Saronno, io di Carrara” – ha confessato Gabbani precisando – “ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico”. I due fanno coppia fissa dal 2020 e la loro relazione non conosce crisi!

L’amore di Francesco Gabbani per la fidanzata Giulia Settembrini

Dal 2020 Francesco Gabbani e Giulia Settembrini sono una coppia. Un amore che hanno custodito e protetto da occhi indiscreti e dal mondo del gossip, ma alla fine anche il cantante di “Occidentali’s Karma” ha deciso di uscire allo scoperto ufficializzando la sua relazione. “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, è qua con me” – ha detto Gabbani negli studi di Deejay Chiama Italia a Linus e Nicola Savino. Non solo, poco dopo il cantautore toscano ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla fidanzata Giulia Settembrini: “ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”.

Francesco Gabbani/ Dal nuovo singolo "Frutta malinconia" alla storia d'amore con la fidanzata Giulia

La stessa Giulia, ospite negli studi di Radio DEEJAY, è intervenuta in diretta mostrandosi molto timida e riservata, ma ha risposto ad alcune domande dei conduttori Linus e Nicola Savino rivelando un difetto del compagno: “È un pochino, però un pochino, pignolo”. Difetti a parte, la coppia è molto complice ed affiatata ed insieme hanno condiviso i primi grandi successi dell’artista che proprio alla fidanzata ha deviato il brano “Viceversa” con cui ha sfiorato la vittoria la Festival di Sanremo.