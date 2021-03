Giulia Stabile, Amici 2021/ Decisione choc! La ballerina al ballottaggio ma…

Giulia Stabile al ballottaggio ad Amici 2021, rischia davvero di uscire?

Giulia Stabile è la star di Amici 2021. In molti sono già convinti che sia lei la vincitrice della sezione ballo di questa edizione mentre altri ancora non sopportano molto il fatto che sia sempre al primo posto solo per volere della produzione che ha spinto in questa direzione. La diatriba continua mentre il secondo serale, già registrato giovedì scorso, non fa altro che confermare la sua bravura. Secondo quanto riporta il Vicolodellenews sembra proprio che la ballerina sarà di nuovo sul palco per una serie di esibizioni in cui uscirà sempre vincente. In particolare, in un primo momento, avrà il suo bel da fare con Tommaso Stanzani al cui scontro si presenterà con Pezzo di Cuore insieme a Samuele. A quel punto, la canzone e la loro alchimia metteranno a soqquadro lo studio tra complimenti e commozione. I due sono riusciti a costruire un rapporto speciale in questi mesi e quando sono sul palco insieme questo traspare, senza alcun dubbio.

Giulia Stabile e la coreografia “complicata” della Peparini

In un secondo tempo Giulia Stabile porterà sul palco di Amici 2021 la coreografia che l’ha messa in crisi questa settimana ovvero quella voluta da Veronica Peparini. Proprio nei giorni scorsi sia lei che Andreas Muller ne hanno parlato con la ballerina in sala spingendola ancora a superare questo muro che spesso sente davanti a se e liberarsi dai dubbi e dalle incertezze sul suo essere speciale e anche ballerina competente. Alla fine è stato Sangiovanni a correre in suo soccorso in sala facendole provare la coreografia e sostenendola e sembra che sul palco questa sera la ballerina si presenterà con la giacca che la sua dolce metà ha indossato nella prima puntata ma questo non le eviterà il ballottaggio, rischia davvero di uscire?

