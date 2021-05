Giulia Stabile, Amici 2021/ Dopo il regalo della signora Margherita, vola alto!

Finalmente il pubblico avrà quello che desidera da tempo ovvero vedere Giulia Stabile finalmente ballare senza sosta e alternare ben tre stili diversi. Proprio nei giorni scorsi il pubblico di Amici 2021 aveva lamentato il fatto che la ballerina continuasse a preparare pezzi su pezzi distruggendosi in sala prove facendosi male e riportando anche una serie di ecchimosi, ma poi nel serale l’abbiamo vista davvero poco. Tutto il tempo perso lo recupereremo proprio questa sera quando Giulia Stabile salirà sul palco diversi volte, con tacchi, senza, con abiti e senza. Gli spoiler che in queste ore si stanno susseguendo sui social parlano delle prove che Giulia sarà chiamata a sostenere nella settima puntata del serale di Amici 2021 che porteranno la ballerina a vincere contro tutti esibendosi anche nel ballottaggio che la vedrà andare in scena sensuale e sui tacchi, una vera e propria rivincita per i suoi fan ma a quale prezzo?

In settimana Giulia Stabile ad Amici 2021 si è resa protagonista di un momento davvero molto intenso quando una spettatrice, la signora Margherita, che ha deciso di donarle un oggetto speciale che apparteneva a sua mamma, un lungo abito blu che la donna ha indossato negli anni ’20 in occasione di un ballo. al grido di. “Te lo dono augurandoti un cammino bello e azzurro come il suo colore”, Giulia Stabile commossa ha ascoltato la sua storia, ha poi aperto il pacco e ha indossato l’abito che le calzava a pennello. Avrà modo di indossarlo proprio questa sera in occasione del serale?

