Giulia Stabile, Amici 2021/ Pioggia di complimenti, anche da Stefano de Martino!

Non c’è bisogno di dire che Giulia Stabile sarà star al serale di Amici 2021 e che per lei non solo arriveranno le vittorie personali ma anche una serie di complimenti che confermeranno quello che Veronica Peparini ha detto di lei sin dall’inizio. Nonostante gli iniziali dubbi dell’insegnante Alessandra Celentano, la ballerina Giulia Stabile ha conquistato il pass per accedere al serale di Amici 2021, al via questa sera sabato 20 marzo su Canale 5. Il percorso della ballerina infatti non è stato semplice e la ragazza ha dovuto dimostrare con fermezza di meritare la maglia d’oro. “L’inizio di una nuova esperienza. Solo un grande grazie a tutti per la meravigliosa opportunità. Ci vediamo sabato prossimo con la prima puntata del serale”, ha scritto su Instagram dopo aver conquistato l’ambita maglia dorata. Prosegue così per la ragazza il percorso nella categoria ballo e come è noto anche la sua relazione con il cantante Sangiovanni, anche lui vincitore della sfida che gli ha permesso l’accesso alla fase serale di Amici. Nonostante le doti della giovane ballerina, quella di Giulia è una strada in salita, scandita da numerosi ostacoli e limiti che lei stessa sa di avere.

Giulia Stabile: al serale con Veronica Peparini

Anche Maria De Filippi ha spronato Giulia Stabile a superare le sue paure, soprattutto quando si tratta di improvvisare. A crederci più di tutti è sicuramente l’insegnante Veronica Peparini che ha voluto evidenziare a lei e al pubblico il grande potenziale della ragazza. Giulia è infatti entrata a far parte della squadra Pettinelli-Peparini con Samuele e Aka7even. A detta del corpo insegnanti, l’unico ostacolo che potrebbe danneggiare Giulia è l’emotività, e per chi ha seguito le puntate trasmesse fino ad ora questo suo “tallone d’achille” è evidente anche in campo sentimentale. La sua storia con il cantante Sangiovanni del resto mette in luce questo suo lato più sensibile, soprattutto dopo l’avvicinamento del ragazzo alla cantante Enula. A questo punto bisogna solo aspettare di vedere se la maglia dorata amplificherà l’insicurezza di Giulia o le darà la forza per esprimere al meglio le sue capacità di ballerina.

