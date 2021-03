Giulia Stabile e Sangiovanni tornano insieme ad Amici 2021/ “Quel maledetto bacio…”

Ritorno di fiamma nella scuola di Amici 2021 tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Dopo aver deciso di chiudere con la ballerina per non avere distrazioni e concentrarsi sullo studio e sulla musica, Sangiovanni che, con i suoi inediti sta scalando le classifiche, è tornato sui propri passi. Durante il daytime di Amici 2021 trasmesso su Italia 1 oggi, martecì 2 marzo, il cantante, prima di riavvicinarsi a Giulia, ha provato a chiedere informazioni ad Enula. La cantante ha spiegato a Sangiovanni di vedere Giulia tranquilla esortandolo, tuttavia, a riavvicinarsi a lei. Dopo aver osservato l’atteggiamento della ballerina e aver ascoltato i consigli di Enula che ha provato a fargli capire che il rapporto con Giulia non toglie tempo alla musica, Sangiovanni ha deciso di riprovarci.

Sangiovanni cambia idea: ritorno di fiamma con Giulia Stabile

La rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile non era piaciuta ai fans di Amici 2021 che speravano di rivederli nuovamente insieme. Il sogno si è avverato oggi quando, soli in sala relax, si sono riavvicinati e dopo alcuni sguardi, si sono abbracciati per poi baciarsi. A fare il passo decisivo è stata Giulia che, di fronte alla titubanza di Sangiovanni, timoroso di apparire incoerente, ha chiesto: “Per una volta non puoi esserlo?“. Tra i due c’è stato un nuovo bacio in seguito al quale, il cantante si è allontanato. “Questo ragazzo non lo capisco”, ha sussurrato Giulia tra sè. Il giorno dopo, nel giardino della casetta di Amici 2021, tra Giulia e Sangiovanni è tornato il sereno con baci e coccole varie per la gioia di tutti i sostenitori della coppia.



