Giulia Stabile conduce il daytime di Amici 24 e divide il web

Oltre ad essere una dei ballerini professionisti di Amici 24, Giulia Stabile fa spesso anche da conduttrice per alcuni daytime. È accaduto nel corso della puntata 29 gennaio, quando la ballerina ha presentato una sfida di improvvisazione, con tanto di pubblico in studio, tra tre allievi della scuola. Dandy, Chiara e Giorgia sono stati chiamati in studio per una sfida giudicata da un ex volto del programma, Giulia Pauselli, che ha assegnato poi la vittoria al ballerino di hip hop.

Tornando a Giulia Stabile, non è la prima volta che alla ballerina viene affidata la conduzione di un daytime. Se la sua freschezza è apprezzata da molti telespettatori, tanti al contempo la considerano inadatta a questo compito. Durante la puntata, molti spettatori si sono riversati su X per sottolineare le pecche di Giulia in questo ruolo, anche con commenti molto duri.

C’è chi l’ha accusata di essere ‘irritante’ perché “ogni due parole ride, ma cosa ha da ridere?”. Chi, invece, ha notato che “sa dire solo ‘let’s go’? Non se ne può più!” E chi, ancora, la ritiene “raccomandata” perché non in grado di condurre. Critiche a parte, c’è chi ha invece trovato ben altro da commentare. Molti, infatti, non si sono lasciati sfuggire un riferimento che Giulia ha fatto all’ex fidanzato Sangiovanni. Quando è arrivato il momento di Chiara di improvvisare una coreografia su una storia dettata dalla Stabile, Giulia le ha comunicato che a lei sarebbe toccata la storia della fine di un amore. Alla faccia sconsolata di Chiara, la conduttrice ha quindi replicato: “Eh lo so, io ti faccio compagnia!”