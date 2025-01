Anna Pettinelli, il nuovo compito per Luk3 ad Amici 24 scatena la polemica

Dopo qualche settimana di pausa, Anna Pettinelli è tornata all’attacco contro Luk3. La coach non ha mai fatto mistero in questi mesi di trovarlo il punto debole della classe e ha tentato, con sfide e compiti, di arrivare alla sua eliminazione per fare spazio a talenti che meritassero di più quel posto. Nel corso del nuovo daytime, per Luk3 è arrivato un nuovo compito voluto da Anna: l’allievo dovrà mettersi alla prove sulle note di ‘Love on the brain’ di Rihanna, un brano in cui serve “intonazione, voce e flow, tutte cose che non hai”, ha scritto la speaker nella sua lettera a Luk3.

Inutile dire che la reazione dell’allievo è stata inizialmente ironica, trovando il brano impossibile da fare per la sua vocalità. Poi, dal sarcasmo si è passati alla rabbia. Luk3 si è sfogato con Jacopo, chiedendosi perché Anna voglia sempre metterlo in difficoltà su cose molto lontane dal suo genere.

Luk3 a confronto con Lorella Cuccarini: la scelta sul compito

“Dallo a Trigno questo pezzo prima di darlo a me, vediamo come lo canta!” ha tuonato Luk3 ad Amici 24. Poi ha proseguito: “Mi viene a toccare sempre su pezzi giganti, ma seri, che proprio non c’entrano niente con la musica che faccio io. Sono 200 le persone che ce l’hanno fatta e non fanno questa musica. Io non mi sento nessuno, però se mi dai due compiti così mi stai prendendo in giro! Lei nella prima puntata mi voleva e non per la voce, ora queste cose sono scomparse!” È fomentato dal risentimento che Luk3 chiede un colloquio con la sua coach Lorella Cuccarini che, pur trovando quella di Anna Pettinelli una chiara provocazione, ha ritenuto che il suo allievo debba comunque affrontare il compito con le sue capacità, dando il meglio di se stesso e imparando qualcosa di nuovo.

