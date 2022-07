Giulia Stabile debutta nel doppiaggio: Il mostro dei mari/ “Ma sarò anche in tv..”

Giulia Stabile si attiva su Netflix: il nuovo progetto è un doppiaggio

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso i studio nella danza intrapreso ad Amici 20 di Maria De Filippi, il talent che le ha permesso di aggiudicarsi il montepremi finale e la popolarità, e ora la carriera artistica per lei sembra evolvere sempre di più in positivo. Si tratta di Giulia Stabile, che in un’intervista concessa a Il fatto quotidiano, fa sapere quali novità sono in cantiere per lei nel mondo dello showbiz. Al momento dell’intervento Giulia non fa mistero di essere eccitata all’idea del suo lavoro alle prese con il doppiaggio per il ruolo di interprete nel nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, disponibile su Netflix, “Il mostro dei mari”. Ma non è tutto. Perché anche per ciò che concerne la nuova stagione tv sono, a quanto pare, previsti per lei degli importanti impegni professionali.

La vincitrice di Amici 20 e fidanzata storica di Sangiovanni ha prestato la sua voce alla Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia. Nel cast della nuova pellicola vi sono anche Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow, e Claudio Santamaria, che interpreta il cacciatore di mostri Jacob Holland. La pellicola filmografica tratta di creature terrificanti, che solcano i mari, e di cacciatori di mostri, considerati degli eroi. “Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare”, esordisce Giulia Stabile, in occasione della nuova intervista concessa a Milano, al noto giornale.

Nell’intervento, poi, Giulia Stabile non si risparmia neanche sul ruolo del doppiaggio e le sensazioni maturate rispetto al nuovo impegno: “Non mi rappresenta moltissimo perché, come vedete nel film, lei è una molto tosta e determinata sicura di sé. Però è stato bello accostare la mia voce ad un personaggio come questo. Nel momento in cui mi hanno comunicato che avrei dovuto ‘interpretare’ la vedetta, mi sono incuriosita subito perché volevo già ascoltare e vedere il risultato finale, ma ero anche di come avrei affrontato la situazione”.

Ma, a breve, dopo aver preso parte al cast di Tu si que vales, Giulia Stabile potrebbe anche fare rientro in tv. “Mi vedrete sicuramente in tv e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare”, aggiunge la ballerina nell’intervista, per poi sbottonarsi ancora un altro po’ sulle novità all’orizzonte per lei: “Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice”.













