Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio: “Resterà il primo grande amore”

Giulia Stabile, le prime dichiarazioni sulla storia con Sangiovanni

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono ufficialmente lasciati? A questa domanda, per la prima volta, ha risposto la ballerina in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia. Giulia e Sangiovanni si sono conosciuti durante la comune partecipazione ad Amici. Vivendo tutti i giorni l’uno accanto all’altra, si sono innamorati lentamente. La storia nata nella casetta di Amici è andata avanti anche nella vita vera. Una relazione importante che entrambi hanno cercato di proteggere dall’invadenza dei fan evitando di mostrarsi troppo sui social. Tuttavia, negli ultimi mesi, di fronte alla totale assenza di contenuti, i rumors su una rottura tra i due si sono moltiplicati. Rumors a cui entrambi non hanno mai risposto concentrandosi sul lavoro. Lei, infatti, è stata impegnata con Amici e lui è volato a Los Angeles per fare nuova musica.

Giulia Stabile, web le attribuisce malattia rara/ Lei sbotta: "Mancate di rispetto a me e a chi ne soffre"

Impegni e progetti per entrambi che, insieme, hanno affrontato l’inizio di un percorso artistico che sta regalando sia a Giulia che a Sangiovanni gradi successi. Tuttavia, ad unire i due è sempre stato l’amore. Un amore che, ad oggi, molti fan mettono in discussione, sicuri che i due abbiano ormai preso strade diverse. E dalle parole della ballerina, sembrerebbe che la rottura sia quasi certezza.

Amici 22, Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi?/ Esplode il triangolo con NDG: il gesto inaspettato

Giulia Stabile e Sangiovanni: la risposta ai rumors sulla crisi

Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, Giulia Stabile parla della propria carriera, del progetto di trascorrere l’estate negli Stati Uniti per studiare e tentare di avere una carriera oltreoceano, ma anche della paura di dover lasciare tutto ciò che ha costruito in Italia. Tra le tante domande, però, non poteva mancare anche quella sulla vita privata, in particolare sulla relazione con Sangiovanni a cui Giulia ha risposto per la prima volta.

La ballerina non parla esplicitamente di rottura, ma le sue parole hanno ugualmente allarmato i fan. “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, le poche parole dette da Giulia sull’argomento. Una dichiarazione che ai fan ha lasciato l’amaro in bocca, sempre più sicuri che i due ex allievi di Amici si siano detti addio. Arriverà presto l’annuncio ufficiale?

Amici 22, Rock in Roma: quando e come vederlo in televisione/ Lo spoiler della messa in onda

© RIPRODUZIONE RISERVATA