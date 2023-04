Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Voci insistenti, ma Deianira svela…

Giulia Stabile e Sangiovanni: il gossip impazza

Giulia Stabile e Sangiovanni formano sicuramente una delle coppie più belle tra quelle nate nelle ultime edizioni della scuola di Amici di Maria De Filippi. Entrambi giovanissimi, si sono conosciuti e innamorati vivendo insieme l’avventura nel talent show che ha regalato a tutti e due il successo e la possibilità di trasformare quella che era una semplice passione in un vero lavoro. Sulla cresta dell’onda da quando si è conclusa l’avventura ad Amici, Giulia e Sangiovanni hanno protetto la loro storia d’amore condividendo pochissimo sui social. La coppia ha sempre vissuto il sentimento con discrezione e riservatezza preferendo far parlare di sè per la musica o la danza.

Tuttavia, nelle ultime settimane, di fronte alla totale assenza di contenuti social, i fan della coppia si sono allarmati e sono sempre più insistenti le voci si una presunta rottura. A smentire tutto, però, ci ha pensato Deianira Marzano.

Deianira Marzano svela la verità su Giulia Stabile e Sangiovanni

Giulia Stabile e Sangiovanni non commentano più il gossip sulla loro storia d’amore. Ad esprimersi, però, è stata Deianira Marzano che, di fronte ai numerosi messaggi che sta ricevendo dai fan della ballerina e del cantante, ha smentito la notizia della rottura. “Continuano a imperversare sul web queste notizie ma sappiate che sono assolutamente infondate. A me no che non siano i diretti interessati a dirlo. Quindi per ora restano fake news”, le parole della Marzano.

Qualche settimana fa era stata la stessa Giulia ad intervenire: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni, vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.

