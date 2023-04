Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Lei: “Smettetela di farci stare male”

Giulia Stabile smentisce la rottura con Sangiovanni: le sue dure parole

Giulia Stabile è sempre più impegnata a far decollare la sua carriera e, spesso, su tik tok condivide stacchetti di ballo per i fan. Da settimane, però, circola il gossip sulla presunta rottura con il cantante Sangiovanni conosciuto all’interno del talent show di Amici.

Sotto a una sua esibizione su tik tok l’ennesimo utente ha chiesto alla ballerina chiarimenti in merito alla relazione con l’artista: “È ancora fidanzata con Sangio”. Piccata la risposta di Giulia Stabile stanca dei gossip che continuano a circolare sulla loro coppia: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male“. I due ex allievi di Amici sono ancora fidanzati, ma la ballerina sembra esasperata dalle continue insinuazioni sui social.

Giulia Stabile e la collaborazione con Kledi: l’annuncio

Amore a parte, la carriera di Giulia Stabile nel mondo della danza sta spiccando il volo. La ballerina ha annunciato una collaborazione con Kledi Kadiu. L’ex allieva di Amici, il 12 luglio, terrà una masterclass nella scuola di danza del noto professionista.

“Ho una notizia. È una cosa nuova… diverse volte mi è stata chiesto e la mia risposata è stata sempre: sto aspettando il momento giusto, di riempire un po’ di più il mio bagaglio, non vorrei mancare di rispetto a nessun insegnante. Ho accettato, ci ho messo un mese per dire di sì. Mi è stato chiesto da Kledi di tenere una masterclass a Desenzano durante l’evento di Carla Fracci. ” Giulia Stabile ha concluso: “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”.

