Giulia Stabile e Wax di Amici stanno insieme?/ L’avvistamento scatena il gossip, lei interviene e…

Giulia Stabile e Wax sono una coppia? Scoop dopo Amici: l’avvistamento

Flirt in corso tra Giulia Stabile e Wax di Amici 22? È questo il gossip che circola nelle ultime ore dopo un avvistamento da parte di alcuni utenti che hanno riconosciuto la ballerina professionista e il cantante dell’ultima edizione del talent insieme. È una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione.

In questa si legge: “Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme.” Un avvistamento che sembra annunciare un possibile flirt tra i due, ma è davvero così?

Non è però l’unica segnalazione arrivata su Wax e Giulia Stabile. Un altro utente li ha incontrati ma non ha avuto una buona impressione del loro comportamento: “Appena visti Wax e Giulia a Como. Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li ca**erà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo”, ha scritto l’utente.

Parole queste che sono arrivate fino a Giulia Stabile, che sui social ha dunque voluto rispondere alla critica ricevuta: “Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile”.













