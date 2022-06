Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni/ “Non ci saremmo aspettati tutto questo”

Sangiovanni e Giulia Stabile, tutto a gonfie vele tra i due ex concorrenti di Amici

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Ormai i due ragazzi sono diventati una vera e propria coppia e non nascondono al mondo la loro voglia di futuro insieme. Per entrambi, la partecipazione ad Amici è stata un toccasana: dal punto di vista della carriera e della notorietà hanno preso il volo, inoltre hanno anche trovato l’amore, quello che provano l’uno nei confronti dell’altra.

Sangiovanni al Radio Zeta Future HIts live/ Nel suo tour il desiderio di libertà e...

Come è ben noto agli appassionati del talent show di Maria De Filippi, il loro amore è sbocciato sotto le telecamere di Canale 5 e ormai va avanti da oltre un anno. “Io avevo una letterina da tutto il giorno che volevo consegnare a Sangiovanni, ma mi vergognavo delle telecamere. Siamo andati nel lettino e gliel’ho letta, ma alla fine si è sentito comunque tutto”, ha raccontato Giulia qualche settimana fa.

Giulia Stabile, dopo Amici debutta come doppiatrice/ Sarà per Netflix: film e ruolo

Sangiovanni su Giulia Stabile: “Ad Amici abbiamo iniziato a provare un sentimento, poi…”

La loro storia d’amore ha fin da subito appassionato il pubblico di Amici e per il cantautore veneto, la relazione con Giulia è servita da vero e proprio motore per trovare la giusta ispirazione musicale. “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo”, ha raccontato Sangiovanni dopo la fine del programma, spiegando anche l’esigenza di voler esporre meno la vita privata e sentimentale: “Perché la privacy è una cosa bellissima”, ha sottolineato il cantante.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Aitana/ "Farfalle", c'è il remix in versione spagnola: "Mariposas"

© RIPRODUZIONE RISERVATA