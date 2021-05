Amici 2021 serale ed.20, semifinale/ Diretta, finalisti e eliminati: Alessandro, Serena, Daddy a rischio?

Amici 2021 Serale, anticipazioni e diretta semifinale 8 maggio

Penultima puntata per il serale di Amici 2021 che torna in onda oggi, sabato 8 maggio, in prima serata su canale 5, con l’attesissima semifinale. Sabato 15 maggio sarà eletto il vincitore della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi che contiua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. A decretare i finalisti saranno, come accaduto con gli eliminati delle varie puntate, i giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Il vincitore, invece, dovrebbe essere eletto dal pubblico attraverso il televoto. Se anche la semifinale sarà registrata, la finalissima, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe andare in onda in diretta. La semifinale del serale di Amici 2021 sarà ricca di emozioni per i ragazzi. Oltre alle varie esibizioni, tuttavia, ci sarà anche l’occasione per ascoltare la voce di Ermal Meta e dei The Kolors, ospiti della puntata.

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminati semifinale: sorpresa...

Aka7even, Sangiovanni e Giulia Stabile primi finalisti di Amici 2021?

Nessuna sfida a squadre nella semifinale del serale di Amici 2021 di cui sono protagonisti i cantanti Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even e i ballerini Alessandro Cavallo, Giulia Stabile e Serena Marchese. Tutti i concorrenti si esibiscono e provano a conquistare i posti disponibili per la finale. I finalisti dovrebbero essere quattro, ma non è escluso un aumento dei posti previsti per la finale. Dai primi spoiler, sembra che i primi concorrenti che strapperanno il biglietto per la finale saranno quelli che, finora, sono sempre stati considerati i grandi favoriti anche per la vittoria finale ovvero Aka7even, Sangiovanni e Giulia Stabile. Gli altri, invece, dovrebbero giocarsi l’ultimo posto disponibile.

FINALISTI AMICI 2021 SERALE, CHI SONO?/ Sangiovanni e Giulia Stabile confermano...

L’appello dei professori per i semifinalisti di Amici

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Arisa e Lorella Cuccarini, saranno protagonisti indiretti della semifinale del serale di Amici 2021. Dopo aver seguito il percorso degli allievi sin dal primo giorno, gli insegnanti proveranno a portare in finale i propri allievi. Per convincere i giudici a puntare sull’uno piuttosto che sull’altra. La Celentano farà un appello per Serena, la Cuccarini per Alessandro mentre Rudy Zerbi e Arisa proveranno a spingere per portare in finale Deddy e Tancredi. Chi saranno, dunque, i finalisti del serale di Amici 2021?

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: ultime prove per Tancredi e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA