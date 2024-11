Perché Giulia Stabile si era trasferita a Londra

Giulia Stabile ha fatto il ritorno ufficiale in Italia, nello studio di Amici 2024, dopo mesi di collegamenti da Londra. La ballerina e volto ormai fisso non solo del talent di Canale 5 ma anche di Tu sì que vales, ha vissuto per alcuni mesi nella capitale inglese per motivi di formazione. Giulia ha infatti deciso di prendersi una pausa e dedicarsi alla sua formazione e al perfezionamento della sua danza, seguendo un corso avanzato proprio a Londra. Sui social, in queste settimane, ha infatti pubblicato molto video in cui la sia vede danzare in accademia, e la crescita è effettivamente parsa evidente a tutti.

La ballerina ha dunque dato priorità in questi mesi alla sua formazione artistica, tornando a studiare in accademia a Londra, dove ha perciò vissuto per alcuni mesi. Ma da pochi giorni ha fatto il suo ritorno in Italia, dove è tornata a lavorare nel cast dei professionisti di Amici 2024.

Parlando invece di vita privata, qualcuno si chiede se Giulia Stabile abbia trovato un fidanzato proprio a Londra. La ballerina ha infatti ammesso di essere single nel corso dell’intervista recentemente rilasciata a Verissimo, dichiarando: “Fidanzato? Come va il cuore? Il cuore è rotto in questo momento”. Va ricordato che nei mesi scorsi Giulia è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Manu Rios, attore della serie spagnola Élite, che lei ha però smentito con un ‘”Magari!”. Tempo prima si è invece parlato di una storia con il cantante di Amici Wax, tuttavia mai confermata. Al momento, l’unico vero fidanzato di Giulia è stato Sangiovanni, che rimane il suo primo grande amore ma con il quale oggi non c’è più alcun sentimento romantico.

