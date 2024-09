Tu si que vales, Giulia Stabile confessa a Verissimo: “Mi ha insegnato l’importanza della passione”

Questa sera prenderà il via la nuova edizione di Tu si que vales. I quattro giudici sono come sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto mentre alla conduzione per l’ottavo anno consecutivo ci sono Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Da quattro anni nel team fa parte anche Giulia Stabile, promossa poi alla conduzione al posto di Belen Rodriguez. I tre sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin proprio nella puntata di oggi e durante la chiacchierata Giulia Stabile ha rivelato che questa esperienza l’ha fatta crescere molto.

Nel dettaglio, infatti, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi Giulia Stabile ha rivelato: “A tu si que vales sono cresciuta molto, ho imparato l’importanza anche della passione nel fare qualcosa che ti spinge ad alzarti ogni giorno per quello.” Gli hanno fatto eco i suoi due compagni di avventura che hanno sottolineato come nella puntata di questa sera ne vedremo delle belle.

Spazio ha avuto durante la chiacchierata a Verissimo anche la vita privata dei tre ospiti. Silvia Toffanin ha incalzato Giulia Stabile, ha un fidanzato dopo la fine della relazione nata ad Amici con Sangiovanni? A questa domanda la ballerina ha risposto in maniera sincera: “Fidanzato? Come va il cuore? Il cuore è rotto in questo momento.” Lasciando intendere di essere single.

Infine, Giulia Stabile ha anche ricordato la sua amata maestra di ballo Flaminia morta prematuramente pochi mesi fa: “Chi ha creduto in me? Sono stati in tanti però colei che ha creduto in me più di tutti è stata la direttrice della mia scuola e mi ricordo che tante volte faceva discorsi riguardo soprattutto la passione. Diceva che tante volte è meglio vedere sul palco una ballerina che non è tanto capace ma che si vede che fa quello che fa perché è spinta dalla passione.”

