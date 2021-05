Giulia Stabile/ “Ho vinto Amici 2021 grazie a Sangiovanni: mi ha fatto sentire bella”

Giulia Stabile ha vinto Amici 2021, battendo il fidanzato Sangiovanni, grande favorito di questa stagione. “Mia mamma è catalana, papà italiano, viviamo a Roma. Lei da giovane ha ballato per passione, io ho cominciato a tre anni e mezzo, sulla pista da ballo di un ristorante. Poi ho studiato classica all’Accademia Buccellati Rossi, ma avevo voglia di sfogarmi e ho trovato nel moderno e nell’hip hop altri stimoli e tecnica per crescere. Devo alla Scuola di Amici il mio primo assolo davanti a un pubblico, lo studio in sala con grandi professionisti”, ha raccontato poche ore dopo la vittoria a Marco Mangiarotti su Quotidiano Nazionale. Dopo la vittoria ad Amici 2021, Giulia farà la maturità da privatista, poi vorrebbe fare degli stage a Los Angeles e riprendere il classico a Roma. Gran parte del suo successo lo deve a Sangiovanni (nome d’arte di Giovanni Pietro, classe 2003, nato a Vicenza) che l’ha aiutata a superare le sue insicurezze.

GIULIA STABILE HA VINTO AMICI 2021/ "Impossibile, non mi aspettavo neppure il banco!"

Giulia Stabile ha vinto Amici 2021 grazie all’amore di Sangiovanni

Grazie a Sangiovanni, Giulia Stabile ha imparato ad accettarsi così come è: “Per la prima volta mi ha fatto sentire bella, per lui e per me. Ho imparato a dire mi piaccio così”. La loro storia d’amore, nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 fino alla finale di sabato scorso: durante tutte le prove si sono cercati con gli sguardi, abbracciati, baciati, sdraiati per terra sotto una pioggia di coriandoli d’oro. “È stato il primo amore, il primo bacio, il primo tutto, lui molto riflessivo e io sempre spensierata, lo facevo stare bene. Per me è speciale”, ha detto Giulia a Quotidiano Nazionale. Il cantante, che ha già firmato un contratto con la casa discografica Sugar, ha vinto il premio della categoria Canto, il premio TIM della Critica, il premio delle Radioprotezioni e il Premio SIAE. “So che adesso avrà molte cose da fare, ci potremo vedere poco, ma mi ha detto: qualunque cosa accada io ci sarò sempre per te”, ha concluso Giulia parlando del fidanzato.

