Vincitore Amici 2021, chi è?/ Testa a testa tra Sangiovanni e Giulia?

Chi sarà il vincitore di Amici 2021 tra Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Aka7even?

Per scoprire chi sarà il vincitore di Amici 2021 sarà necessario aspettare l’ultima parte della finalissima del serale di Amici in onda questa sera su canale 5. Tuttavia le quote dei bookmakers continuano ad essere aggiornate e vedono in testa alle preferenze Giulia Stabile e Sangiovanni. Entrambi 18enne, lei ballerina e lui cantautore, nella scuola sin dal primo giorno, si sono fatti conoscere e amare sia per il loro indiscusso talento che per le fregilità tipiche della loro età. Sangiovanni e Giulia, inoltre, hanno fatto sognare i fans di Amici con la loro storia d’amore e, secondo gli esperti delle scommesse, potrebbero essere loro i protagonisti dell’ultimissima sfida per decretare il vincitore. La vittoria di Sangiovanni è quotata tra 1,75 e 2,00 mentre quella di Giulia che è anche la favorita per vincere la categoria danza va da 2,25 a 2,50.

SANGIOVANNI VINCITORE CATEGORIA CANTO AMICI 2021/ Out Aka7even e Deddy: è finalissima

Le quote dei finalisti: i pronostici del vincitore Amici 2021

A sorpresa, tuttavia, sul gradino più alto del podio di Amici 2021 potrebbe piazzarsi anche Aka7even. Il 21enne, dopo una partenza in sordina agli occhi dei giudici, è riuscito a conquistare la fiducia di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto che gli hanno consegnato la maglia della finale di Amici 2021 al termine della prima manche della semifinale. Aka7even vincitore di Amici 2021 è quotato tra 6,50 e 11,00 mentre a sorpresa continuano a scendere le quotazioni di Deddy che mette d’accordo tutti i bookmakers che quotano la sua vittoria a 6,50. Quasi nulle, invece, le possibilità di vincire per Alessandro Cavallo. Il trionfo del ballerino di Lorella Cuccarini è quotato tra 33,00 e 41,00. La sensazione, dunque, è che sarà un testa a testa tra Deddy, Sangiovanni, Giulia e Aka7even: decisive, dunque, potrebbero essere le esibizioni di questa sera.

