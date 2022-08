Giulia Stabile pensa al matrimonio con Sangiovanni/ “Immagino il momento della proposta, una favola…”

Giulia Stabile sogna il matrimonio con Sangiovanni: “Mi piace immaginare quel giorno”

È un’estate ricca d’amore questa per Giulia Stabile. La ballerina di Amici è sempre più innamorata di Sangiovanni e la loro storia – nonostante quanto dice il gossip degli ultimi giorni – procede in realtà a gonfie vele, al punto che Giulia sogna già il matrimonio e una famiglia con il cantante. Lo ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata a TPI, e sottolineato poi in un articolo dal settimanale DiPiù, ammettendo di credere tanto nell’amore “perché ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore”.

Giulia sogna il matrimonio con Sangiovanni: “Sì, in realtà credo che nell’immagine più fiabesca del matrimonio. Non tanto l’aspetto formale. Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento della proposta o il giorno del matrimonio in cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa. È un momento che tante persone vorrebbero vivere perché ti catapulta in una sorta di favola.”

Giulia Stabile e le difficoltà del rapporto con Sangiovanni

Giulia Stabile – che si prepara ad una stagione televisiva che la vedrà ancora protagonista tra Tu sì que vales e Amici – tiene però a ribadire che non è facile per lei e Sangiovanni vivere un amore ‘normale’: “Più che per la distanza è per via del peso mediatico. Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio.”, spiega la ballerina. Che poi chiarisce: “Sui social sono io quella che pubblica più foto insieme. Lui utilizza il suo profilo social più per lavoro: posta foto e video di concerti o sponsorizzazioni. Certo, ogni tanto anche lui posta qualcosa di più personale. Ma il fatto che lui posti meno foto nostre insieme rispetto a me non significa che non mi ama o che mi ama di meno.” Una risposta, questa, a chi alla prima foto mancata si appella alla crisi di coppia.

