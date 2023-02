Giulia Stabile pronta a lasciare l’Italia: c’entra Sangiovanni? / La verità

Giulia Stabile replica al web su di lei e la coppia che forma con Sangiovanni, ospite di Sanremo 2023 dopo Amici 20

Mentre il fidanzato storico Sangiovanni si prepara ad un nuovo debutto TV a Sanremo 2023, Giulia Stabile si dice pronta a lasciare i fan in Italia per una svolta d’oltreoceano. O almeno la rivelazione che le riguarda giunge in un intervento che la stessa Giulia registra via social, in replica ai nuovi quesiti del web. La giovane ballerina, vincitrice del circuito ballo di Amici 20, talent dove ha incontrato l’amore cantautore Sangiovanni, in replica ai nuovi quesiti social dei fan ammette di voler lasciare l’Italia per un’avventura all’estero.

Il che potrebbe essere inteso come un intervento, il suo, volto ad avvalorare il chiacchiericcio web dei detrattori della coppia. Una voce che vedrebbe Giulia e l’ospite a Sanremo 2023, Sangiovanni, protagonisti di una crisi d’amore post talent. Tuttavia, la ballerina spiega che quello di lasciare l’Italia e atterrare a Los Angeles resta un sogno da voler realizzare,

Giulia Stabile chiarisce i rapporti con Sangiovanni

Indipendentemente dall’amore conosciuto con Sangiovanni, che il 7 febbraio é protagonista del rilascio del singolo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte nel duetto fortemente voluto con lui da Gianni Morandi. “Per il momento è in programma. Chi mi sa che è un sogno che mi sto portando dietro per un po’ -fa sapere lei-. Spero davvero sia la volta buona”. Che Giulia e Sangiovanni siano finiti a darsi le distanze tra loro, per effetto di una crisi d’amore, tanto che la ballerina sarebbe pronta a lasciare il Belpaese per raggiungere il vecchio continente?

A chi critica la coppia o la riterrebbe già esplosa, lei poi replica nel suo Q&A con i follower, dichiarandosi intenta a lasciarsi scivolare addosso tutto. Il motivo della scelta maturata con l’atteso ospite alla gara cover di Sanremo 2023, Sangiovanni, di non prendere in considerazione le sentenze critiche sulla coppia? “Semplicemente perché noi stiamo bene”, conclude, nel Q&A rivelatorio la ballerina ed ex Amici 20.











