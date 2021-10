Giulia Stabile/ Rapporto speciale con Maria De Filippi e Belen Rodriguez

Incontrare Maria De Filippi ha cambiato radicalmente la vita di Giulia Stabile. Entrare nella scuola di Amici le ha dato la possibilità di crescere come ballerina, ma realizzare già diversi sogni professionali pur essendo giovanissima. Giorno dopo giorno, nella scuola di Amici, ha conquistato il consenso del pubblico e degli addetti ai lavori. Con Maria De Filippi, in particolare, ha instaurato un rapporto importante al punto da averle offerto sia la possibilità di far parte del gruppo di ballo dei professionisti di Amici che di lavorare dietro le quinte di Tu sì que vales.

Un riconoscimento di stima e affetto quello di Maria De Filippi nei confronti di Giulia Stabile che non ha perso la spontaneità con cui è riuscita anche a conquistare il cuore di Sangiovanni con il quale vive una storia serena, ma lontano dai social.

Giulia Stabile tra lavoro e amore

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Giulia Stabile ha parlato del rapporto speciale che ha con Maria De Filippi. “Non mi sono mai sentita giudicata, solo capita. Devo a lei se oggi sono così, sicura di me e di ciò che voglio dalla vita”, ha detto la ballerina che, a Tu sì que vales, è riuscita anche a conquistare il cuore di Belen Rodriguez che la considera la sua seconda bambina.

Semplice, allegra e piena di sogni e di energie, Giulia ha conquistato con tali armi anche Sangiovanni che protegge la loro storia in tutti i modi evitando di condividere foto e video. Amore e lavoro, dunque, riempiono la vita di Giulia che, pur essendo ancora giovanissima, sta lavorando intensamente per costruirsi un futuro roseo.

