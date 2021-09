Giulia Stabile/ “Con Sangiovanni va tutto bene, viviamo l’amore lontano dai social”

Giulia Stabile sta vivendo un momento davvero speciale della sua vita. Dopo la vittoria all’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi, la ballerina è entrata anche nel cast ufficiale del talent show ‘Tu si que vales’ ed è stata confermata come ballerina professionista nella nuova edizione di Amici. Un ritorno che ha significato davvero tanto per la ballerina: “al ritorno dall’estate ai casting è stato bellissimo, ma ancora più bella è stata la registrazione della prima puntata, quando sono entrata e ho visto il pubblico…è stato emozionante, infatti non volevo piangere ma non sono riuscita a contenermi”.

Un successo strepitoso per la giovanissima ballerina che nella scuola di Amici ha anche trovato l’amore. E’ noto a tutti che Giulia è follemente innamorata di Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 20. Un amore che ha attirato la curiosità dei fan e del gossip da cui entrambi stanno cercando in tutti i modi di scappare il più possibile.

Giulia Stabile e Sangiovanni: “Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social”

La storia d’amore fra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele nonostante i tantissimi impegni e l’attenzione spasmodica da parte dei fan, dei social e del gossip. Proprio per questo motivo la ballerina di Amici 21 ha raccontato di voler spegnere i riflettori sulla sua storia per lasciar parlare la sua carriera di ballerina: “Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social” – ha precisato Giulia.

Del resto anche Sangiovanni poche settimane fa sui social si era lanciato in un lunghissimo sfogo contro i social chiedendo ai fan di sforzarsi di conoscere lui e Giulia come artisti e non come coppia. Non solo, intervistato da Il Messaggero, parlando proprio del rapporto con Giulia ha dichiarato :”ci vediamo poco. Il gossip mi dà fastidio”.



