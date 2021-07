Giulia Stabile resta a Tu sì que vales 2021/ Il ruolo dopo il ritorno di Belen

Per Giulia Stabile è un momento magico. La ballerina, dopo aver vinto Amici 2021, è impegnata in una serie di progetti lavorativi. La ballerina, infatti, oltre a dover tornare nella scuola che le ha regalato la popolarità, ma anche l’amore di Sangiovanni, sarà protagonista anche della nuova edizione di Tu sì que vales. Il talent show di canale 5 tornerà in onda a settembre con la stessa squadra e l’unica new entry sarà proprio Giulia Stabile. Se l’assenza di Belen Rodriguez alla registrazione della prima puntata aveva fatto pensare ad una sostituzione, il ritorno della showgirl argentina al timone dello show accanto ad Alessio Sakara e Martina Castrogiovanni, ha cambiato le carte in tavola. I fans di Giulia, però, possono stare tranquilli perchè la ballerina, nonostante il ritorno di Belen, farà parte del programma, ma quale sarà il suo ruolo?

Giulia Stabile a tu sì que vales 2021: svelato il suo ruolo

Quale ruolo avrà Giulia Stabile a tu sì que vales 2021? La ballerina non sostituirà Belen Rodriguez che resta la conduttrice ufficiale del talent show. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata dal sito SoloDonna.it Giulia potrebbe raccogliere le impressioni e le emozioni dei concorrenti dietro le quinte gestendo così uno spazio inedito per il talent show campione di ascolti di canale 5. Il dietro le quinte con Giulia Stabile protagonista potrebbero così formare dei contenuti extra che il pubblico potrà vedere su WittyTv, la piattaforma dove è possibile rivedere le puntate intere, ma anche i singoli momenti non solo di Tu sì que vales, ma di tutte le trasmissione di Maria De Filippi.

