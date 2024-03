Giulia Violati, figlia Maria Grazia Cucinotta/ “Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”

Il rapporto tra Maria Grazia Cucinotta e la figlia Giulia Violati

Giulia Violati è la figlia di Maria Grazia Cucinotta nata dall’amore con l’imprenditore romano Giulio Violati. Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto, anche se proprio l’attrice e regista parlando del rapporto con la giovane Giulia ha confessato: “non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei deve essere se stessa e che la mia fama non deve farle ombra”. La Cucinotta c’è sempre stata per la figlia facendo anche delle rinunce e dei grandi sacrifici come ha raccontato proprio lei durante una intervista rilasciata a Verissimo: “ci sono quasi sempre stata per lei facendo dei grandi sacrifici, ma i primi anni ho fatto delle scelte ben precise: lavorando in italia, non dormendo la notte. Cose piacevoli, sono miei momenti che egoisticamente una mamma cerca di vivere vedendo un figlio crescere. E’ bellissimo, riscopri la vita guardando loro che crescono”.

La figlia di Maria Grazia Cucinotta non aspira al mondo della televisione e dello spettacolo. Da poco si è anche laureata rendendo felicissima ed orgogliosa la sua mamma che sui social ha celebrato i successi della figli: “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”.

Giulia Violati, chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta

Ma chi è Giulia Violati, la sola ed unica figlia di Maria Grazia Cucinotta e del marito Giulio Violati. Sono davvero pochissime le informazioni sulla figlia dell’attrice e regista siciliana nata nel 2001. Oggi la ragazza ha 23 anni e si è già laureata presso l’Università Luiss di Roma. Non ha alcuna aspirazione nel mondo della televisione o dello spettacolo, anzi è una ragazza molto discreta e riservata che preferisce vivere ben lontana dai riflettori e dal mono dei social.

Le due hanno un bellissimo rapporto come ha confermato e raccontato più volte la mamma Maria Grazia che parlando della sua prima maternità ha detto: “la nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”.

