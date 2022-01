Giuliana De Sio, il dolore per non avere avuto un figlio/ “Ho perso tre bambini”

Chi è Giuliana De Sio?

Giuliana De Sio può vantare una carriera ricca di soddisfazioni al cinema, in teatro e in Tv, coronata da due David di Donatello come Migliore Attrice Protagonista per “Io, Chiara e lo Scuro” (1983) e per “Cattiva” (1992). A questi si è poi aggiunto recentemente il Premio alla Carriera, che le è stato consegnato sul palco di Eliopoli Summer 2021 dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesatini.

Giuliana De Sio "pensavo di morire di Covid"/ "Non respiravo più, avuta forma grave"

In ambito privato, però, ha vissuto momenti complessi, sin da quando era giovanissima, quando si è trovava ad affrontare il dolore per la scomparsa del suo compagno, Elio Petri. Al momento sarebbe single (tra le storie d’amore più importanti ci sono quelle con Gabriel Garko e l’ex tronista Mario De Felice), ma non nasconde il rimpianto per non essere mai riuscita a diventare mamma.

Elio Petri, Mario De Felice, Alessandro Haber, ex Giuliana De Sio/ Il suo sogno

Giuliana De Sio e il dolore per non avere avuto un figlio: il suo rimpianto

Giuliana non riesce a nascondere il dolore per non essere riuscita a coronare il sogno di diventare mamma: “Avrei voluto avere una famiglia, anche non tradizionale, ma che si potesse definire una famiglia” – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’.

In più di un’occasione l’attrice è stata vicina a coronare il suo sogno, ma non ci è mai riuscita: “Ho perso tre figli, da uomini diversi, li avrei desiderati moltissimo. È stato un grande dolore, ma ci convivo, non bisogna farsi abbattere dalla vita”.

Giuliana De Sio choc "Ho perso un figlio da Alessandro Haber"/ "Amore turbolento"

La De Sio aveva fatto tempo fa anche una confessione importante: “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale – aveva raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti una gravidanza. Per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso un bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta. Di recente un medico mi ha spiegato che forse la responsabilità è della mia tendenza a coagulare troppo. Chissà, magari sarebbe bastato prendere un farmaco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA