Gabriel Garko, ex di Eva Grimaldi/ Lei:”lo avrei sposato o ci avrei fatto un figlio”

Eva Grimaldi e Gabriel Garko dalla storia d’amore da copertina ai due coming out

Eva Grimaldi e Gabriel Garko hanno ormai fatto coming out, pur vivendo due situazioni sentimentali diverse. L’attrice è infatti sposata con Imma Battaglia e non nasconde più l’amore che le lega, come accaduto recentemente al “Grande Fratello Vip“, dove l’attivista si è presentata per farle una dichiarazione in piena regola. L’attore, legato in passato al collega Gabriele Rossi, preferisce mantenere il riserbo sul suo partner attuale.

Eva Grimaldi e il divorzio dall'ex marito Fabrizio Ambrosio/ "Dopo pochi mesi trovò…"

I due colleghi, però, sono stati anche ufficialmente fidanzati tra loro, dal 1997 al 2001 e sono riusciti anche successivamente a mantenere buoni rapporti. Non a caso, lui è stato tra i presenti alle nozze tra la ex e la Battaglia. Ma ora viene più che naturale chiedersi che tipo di rapporto i due abbiano avuto in quel periodo. Ed entrambi ci hanno tenuto a chiarire una volta per tutte la situazione.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, il loro amore "Il bacio più bello della mia vita"/ "Lei mi ha salvato!"

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: una coppia che ha fatto sognare

Una delle prime a uscire allo scoperto in merito alla natura della relazione con Gabriel, è stata proprio Eva, che ci ha tenuto a spiegare come siano andate le cose tra loro. . “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – ha spiegato Eva sulle pagine del settimanale Chi -. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

Eva Grimaldi: "Soffrivo di alcolismo"/ "Vino e superalcolici non mi bastavano mai"

Dichiarazioni importanti, che sono state confermate anche dal collega, che continua ad avere un grande affetto per l’artista di origine veneta: “Io ed Eva abbiamo vissuto otto anni insieme – aveva confessato il re delle fiction -. Siamo stati una coppia a tutti gli effetti, mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”



© RIPRODUZIONE RISERVATA