Giuliana De Sio spiazza: “Giulio Andreotti mi corteggiava”/ “Piaccio a donne note ma preferisco i maschi”

Storie di donne al bivio, Giuliana De Sio non lo aveva mai detto: “Giulio Andreotti mi corteggiava”

Andrà in onda questa sera il talk di Monica Setta Storie di Donne al Bivio con l’intervista a Giuliana De Sio in cui si sbilanciata sulle sue storie d’amore. Stando alle anticipazioni fornite dagli altri siti come La Repubblica e Fanpage.it, si è raccontata senza filtri parlando delle sue storie d’amore più note, come quella con Alessandro Haber ed Elio Petri, ma anche su quelle sconosciute. L’attrice partenopea, infatti, non ha mai rivelato che n passato è stata corteggiata da Giulio Andreotti e di aver avuto una storia con un grandissimo attore del secolo scorso Gianmaria Volonté.

Nel dettaglio, Giuliana De Sio a Monica Setta ha confessato: “Ho avuto una breve storia con Gianmaria Volonté, uomo cerebrale e molto intense. Sono poi stata corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto.” E poi ancora ha aggiunto: “Non ricordo quante lettere fossero, all’epoca avevo l’abitudine di appallottolare la carta e cestinarla. Fu un mio ex fidanzato marocchino a recuperare quei fogli, che oggi conservo a casa”.

Giuliana De Sio, confessione spiazzante: “Corteggiata da molte donne note”

E non è tutto perché ospite a Storie di donne al bivio, Giuliana De Sio ha confessato non solo di aver avuto molti corteggiatori ma anche molte corteggiatrici: “Mi scrivevano anche le donne che sono spesso più brave degli uomini a farsi capire nel corteggiamento… Ho una missiva bellissima di Lina Wertmuller e un’altra di Suso Cecchi D’Amico. So di essere piaciuta alle donne, ma ho sempre preferito i maschi”

Ed infine Giuliana De Sio nel talk di Rai2 Storie di donne al bivio ha ripercorso un altro incontro importante per l’attrice, oltre alle storie con Alessandro Haber ed Elio Petri, è stato quello con Federico Fellini: “Mi rivolse appena la parola ed io rimasi paralizzata dall’emozione. Per me era un Dio. Un film? Altroché, con lui sarei andata in capo al mondo”.

