Giuliana Rossi e Raffaella Baracchi, ex mogli Carmelo Bene/ La denuncia per violenze

Chi è Giuliana Rossi prima moglie di Carmelo Bene

Carmelo Bene, attore italiano tra i principali esponenti della neoavanguardia, ebbe una vita privata piuttosto burrascosa. Il principale evento che la caratterizzò fu il divorzio dalla moglie Giuliana Rossi, attrice fiorentina di sei anni più grande che Carmelo aveva sposato nel 1960. In una sua biografia si legge che l’attore si era deciso per le nozze “più per accontentare la suocera che per effettiva vocazione”, dunque, per certi versi, il matrimonio dei due fu un disastro annunciato.

Carmelo Bene e Giuliana Rossi ebbero un figlio, Alessandro, che però morì prematuramente di tumore nel 1965. La loro storia d’amore era nata negli anni Cinquanta, e fin dall’inizio aveva subito alcune ingerenze da parte della famiglia di lui, che addirittura cercò di farlo internare al manicomio per due settimane, il tempo necessario per dissuaderlo dal proposito del matrimonio.

Il secondo legame con Raffaella Baracchi

Dopo la separazione da Giuliana, Carmelo Bene incontrò negli anni Ottanta l’ex Miss Italia Raffaella Baracchi, che sposò nel 1992. Dopo due mesi, però, le cose tra loro si complicano, e Raffaella lo denuncia per botte a mezzo di sedia. All’arrivo in caserma, Bene insulta i carabinieri, che lo denunciano, e li controquerela insieme alla moglie (quest’ultima in particolare per “truffa, estorsione, tentato omicidio e omissione di soccorso”).

Ai funerali, nel 2002, vedremo Raffaella protagonista di un’altra rissa verbale con Luisa Viglietti, la donna che Bene iniziò a frequentare negli ultimi anni della sua vita. La Baracchi, in particolare, si presentò alle esequie con la figlia Salomè e il suo avvocato, e allora ci furono dei contrasti anche sulla collocazione dei resti mortali di Bene. Parte in causa la sorella di Carmelo, Maria Luisa, che da sola avrebbe optato per la sistemazione nel cimitero di Vitigliano (Santa Cesarea Terme), luogo in cui riposa la madre Amelia.

