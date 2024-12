Single o fidanzato? Un tuffo nella vita privata di Tommaso Marini

Il gossip si accende sul palco di Ballando con le Stelle 2024, specialmente quando si parla di Tommaso Marini. La domanda che stuzzica di più gli appassionati di cronache rosa è infatti la seguente: chi è la fidanzata dello schermidore? Nessuna traccia di una compagna nella vita dello sportivo, che effettivamente non molto tempo fa aveva detto di essere ancora single e in cerca dell’amore. “Mi piacerebbe dire che sono fidanzato ma non lo sono”, il racconto del fiorettista nel corso dello show.

Guillermo Mariotto lascia giuria di Ballando con le Stelle nel 2025?/ Futuro in bilico: dubbi sulla conferma

Ancora nessuna donna nella sua vita, soprattutto nessuna storia importante: “Quando arriverà l’amore lo dirò, ma io non mi nascondo e dico che non ho mai trovato l’amore”. Non troppo difficile credere alla sua versione, dato che Tommaso Marini ha una vita stracolma di impegni. Una vita dedicata principalmente allo sport, fatta di sacrifici e tante rinunce.

Finalisti Ballando con le stelle 2024: chi sono?/ Bianca Guaccero favorita, Federica Pellegrini la sorpresa?

Tommaso Marini, per amore dello sport “rinunciò” ad una fidanzata. E ora…

Proprio per amore dello sport, Tommaso Marini ha messo in secondo piano il lato sentimentale. Ma non solo: infatti in passato lo schermidore frequentava l’università ma ad un certo punto ha deciso di chiudere la sua esperienza accademica, perché aveva perso gli stimoli. “Il primo anno all’università ho superato esami davvero fighi, con la media del 28. Ma poi mi sono detto: è davvero la cosa che vuoi fare? Risposta: no. Allora meglio concentrarsi sui Giochi. D’altra parte devi capire che cosa vuoi dalla vita”, la filosofia di Tommaso.

Bianca Guaccero/ Dal monologo contro le fake news al primo incontro con Raffaella Carrà: "Quando mi chiamò.."

Come dargli torto, eppure l’atleta sta già pensando al futuro, perché consapevole di non poter gareggiare in eterno. “Se questa bolla si rompe noi sportivi non sappiamo fare nulla ma io sto pensando a ciò che verrà dopo…”, garantisce.