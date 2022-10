Giuliano Gemma, chi è il padre Vera Gemma e com’è morto/ Fatale un incidente stradale

Giuliano Gemma, una carriera e l’incidente stradale

Giuliano Gemma è stato il padre di Vera Gemma, ma anche uno degli attori di maggior successo del cinema italiano (e non solo!). L’attore romano è stato un attore e stuntman italiano. Durante la sua lunga e straordinaria carriera cinematografica ha recitato in più di cento film vincendo tantissimi premi e riconoscimenti: dal David di Donatello speciale per Il deserto dei tartari alla Grolla d’oro per Un uomo in ginocchio e Corleone. E ancora: il Premio Vittorio De Sica, il Nastro d’argento alla carriera, il Globo d’oro alla carriera e il Premio Vittorio De Sica. La sua fama di attore è legata anche alla partecipazione di film western diventati dei veri e propri cult come “Una pistola per Ringo”, “Un dollaro bucato” e “Montgomery Wood”.

Purtroppo all’età di 75 anni è morto a causa di un incidente stradale a Cerveteri dove è rimasto coinvolto. L’attore è morto all’ospedale San Paolo di Civitavecchia dove è giunto in arresto cardiaco.

Vera Gemma e il ricordo del papà Giuliano Gemma

La morte di Giuliano Gemma ha sconvolto la figlia Vera Gemma a cui era legatissimo. Proprio l’attrice parlando del padre ha detto: “mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre”. Io volevo fare un documentario su papà per dimostrargli la mia stima, il mio affetto. Lui mi ha sempre fermato: ‘Ma no, non fare nessun omaggio. Finisce che ci omaggiamo da soli’. Lui era così. Poi, l’ho fatto il documentario e mano mano che andavo avanti nel doppiaggio, lui si compiaceva: ‘Ma lo sai che sei brava?'”. Jeda, ex fidanzato Vera Gemma/ Lei: "prima volta nella mia vita sono sigle" Tantissimi i ricordi che la figlia ha dell’amato padre: “in Giappone vendevano una settimana di vacanza a Roma con visita alla villa di Giuliano Gemma. Puntualmente, dovevamo indossare il kimono per accogliere questi pullman stracolmi di giapponesi. Papà passava pomeriggi interi a posare per foto ricordo e firmare autografi. Ancora oggi, se vedo una scritta giapponese penso a me con questo kimono addosso”.

