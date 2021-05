Giuliano Gemma, padre Vera Gemma, com’è morto?/ L’incidente e la morte misteriosa hanno rovinato..

Giuliano Gemma, padre Vera Gemma, il successo al cinema

Vera Gemma oggi sarà a Verissimo dopo il successo ottenuto con l’Isola dei Famosi 2021 e in molti sono pronti a sentirla parlare ancora del suo amato padre, Giuliano Gemma, grande attore italiano, scomparso troppo presto lasciando a metà il suo percorso come padre e come artista. Molto spesso Vera Gemma ha alzato il velo sul loro rapporto raccontando di un padre che non le ha mai fatto mancare niente e che ha perso all’improvviso in un modo che forse nessuno si aspettava.

Vera Gemma/ Dal padre Giuliano Gemma a Jeda, le sue rivelazioni a Verissimo

A mettere fine alla carriera e alla vita di Giuliano Gemma ci ha pensato uno strano incidente nell’ottobre del 2013, all’età di 75 anni. Classe 1938, molto amato dalla critica, Giuliano Gemma poteva ancora dare tanto al cinema italiano alla luce del suo successo ma anche dei premi della critica e degli addetti ai lavori che negli anni gli hanno consegnato David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro.

Vera Gemma "Gelosa di Ilary Blasi? Forse se.."/ Dovrà contenere la passione di Jeda per Ilary?

Giuliano Gemma l’incidente e la morte misteriosa

Giuliano Gemma era alla guida della sua auto quando è finito fuori strada quell’ottobre del 2013 a Cerveteri. Secondo la moglie Daniela Richerme, l’attore dopo l’impatto era ancora cosciente ma ha dovuto aspettare oltre un’ora l’arrivo dei soccorsi che, secondo la donna, sarebbero arrivati in ritardo. Proprio per questo ha deciso di denunciare per dare il via ad un’indagine per far luce su quello che è successo quel giorno.

Dopo l’incidente, Giuliano Gemma fu trasportato in urgenza all’ospedale di Civitavecchia, dove morì poco dopo di infarto. Vera Gemma ricevette la notizia con una telefonata dalla moglie e in un attimo si sentì persa. In un documentario la figlia ha raccontato: “Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca vorrei poterlo fare ancora”. Cosa racconterà di lui a Verissimo?

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Star dell'Isola dei Famosi, nuovo show con Ilary Blasi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA