Giulio Berruti e Francesca Kirchmair in crisi?/ “Siamo in pausa. Anna Safroncik…”

Giulio Berruti è ufficialmente single? L’attore, solitamente molto riservato sulla sua vita privata, ha svelato qualche dettaglio in più del suo privato ai microfoni di Vieni da me. In collegamento con Caterina Balivo, l’attore che ha svelato di voler costruire una famiglia con tanti figli e animali, ha parlato della crisi con Francesca Kirchmair con cui ha vissuto una storia durate tre anni. Francesca Kirchmair, attrice e produttrice, e Giulio Berruti si sono conosciuti grazie ad un corso di recitazione. Tra i due c’è stato un amore importante, ma oggi, l’attore pur ricordando con gioia quel rapporto, ha ammesso di essere in crisi e di aver trascorso la quarantena con il cuo cane, entrato nella sua vita da tre anni e che gli dona tutto l’amore che, per il momento, non riceverebbe da una compagna.

Giulio Berruti e Francesca Kirchmair in pausa di riflessione

Giulio Berruti ha parlato apertamente della sua vita privata, in particolare della storia con Francesca Kirchmair che starebbe vivendo un momento di crisi. “Io sono stato fidanzato 3 anni con una persona alla quale ho voluto molto bene e con cui ho convissuto anche negli Stati Uniti. No, non è italiana, ma austro-svizzera. È stato un bel rapporto. Poi si vedrà. Oggi il nostro rapporto è in pausa. Faccio fatica a digerire la perdita. Oggi ho un rapporto con tutte le persone che ho amato”, ha raccontato l’attore. A testimonianza del rapporto che riesce a mantenere con le persone che ha amato c’è la sua amicizia con Anna Safroncik che, ancora oggi, è una persona molto importante della sua vita. “Oggi abbiamo un rapporto meraviglioso. Dopo 15 anni ci scriviamo ancora, ci vogliamo bene e io le auguro il meglio”, ha detto”.



