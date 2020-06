Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme?/ Cena a lume di candela…

Pubblicità

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi a cena insieme, in un ristorante di Roma in cui l’atmosfera è intima e romantica per la presenza delle luci soffuse delle candela. L’ex ministro e l’attore, entrambi single, sono i protagonisti di un servizio pubblicato sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 10 giugno. La Boschi e Giulio Berruti non hanno mai nascosto di essere amici e una cena insieme, dopo il lockdown, è il modo per festeggiare un graduale ritorno alla normalità. Nessun particolare gesto d’affetto tra i due, ma sorrisi e sguardi complici che testimoniano il feeling che li unisce. Bellissimi, giovani e legati da un affetto sincero, i due riusciranno a trasformare quel sentimento d’amicizia in un sentimento più profondo?

Pubblicità

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI: SOLO UN’AMICIZIA?

Solo un’amicizia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? I due si fanno spesso vedere insieme e hanno più volte ribadito di essere solo amici. Il settimanale Chi che, dal prossimo numero, llancia #storiedamore, un nuovo progetto editoriale che celebra l’amore in tutte le sue forme, nel servizio dedicato alla cena dell’ex ministro e dell’attroce, scrive: “La parlamentare e l’attore che sono entrambi single (Berruti da pochissimo) hanno sempre dichiarato di essere amici, ma è indubbio che l’amicizia ultimamente si è stretta ancora di più”. Tra i due, dunque, il rapporto sarà cambiato? Nelle foto pubblicate da Chi, la Boschi e Berruti, oltre a godersi la cena, s’intrattengono anche con altre persone scambiando qualche parola. Tra i due, dunque, sta nascendo un sentimento?



© RIPRODUZIONE RISERVATA